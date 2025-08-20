◆イースタン・リーグオイシックス４―１３巨人＝延長１０回＝（２０日・ハードオフ新潟）１７日の２軍戦で腰痛から実戦復帰した巨人・吉川尚輝内野手が、復帰後初の複数安打をマークした。イースタン・オイシックス戦に「３番・二塁」で復帰後３戦目に臨んだ。初回１死一塁では右邪飛に倒れたが、３回１死一塁では相手の先発右腕・高野の初球の直球を捉えて左前へと運び、チャンスを拡大。５回先頭でも再び左前安打を放ち、