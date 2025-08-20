気象台は、午後11時33分に、大雨警報（浸水害）を函館市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・函館市に発表 20日23:33時点渡島、檜山地方では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。渡島地方では、21日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水21日明け方にかけて警戒1時間最大雨量40mmピーク時間20日夜遅く■