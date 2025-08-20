◆イースタン・リーグオイシックス４―１３巨人＝延長１０回＝（２０日・ハードオフ新潟）巨人の浅野翔吾外野手が、決勝の２点適時二塁打を含む２安打３打点の活躍を見せた。イースタン・オイシックス戦（ハードオフ新潟）に「７番・中堅」で先発。４―４の同点で迎えた延長１０回は無死一、二塁のタイブレークで始まり、その後１死満塁の好機で小林のフォークを左越えに運んで２者が生還した。４点を追う４回１死三塁では反