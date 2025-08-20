ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は２０日、予選２日目が行われた。中村泰平（２９＝愛知）が２日目５Ｒでイン逃げ快勝。リズムアップに成功して予選を折り返す。「ペラを全然違う形にした。こっちの方がいい。乗り心地も良くなってだいぶ上向いたかな。ちょっと重たいけど、押している。これをベースに行くと思う」と機力も上向いた。近況は３優出を含む７節連続予選突破と安定している。今節