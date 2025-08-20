ボートレース芦屋の「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」は２０日、準優勝戦が行われた。安河内鈴之介（２１＝福岡）は準優１１Ｒ、２コースから手堅く差して２着。地元強豪が揃ったシリーズで目標の予選突破をあっさりクリア。オール福岡（正月戦、ＧＷ戦、お盆）で初の優出まで果たすと「良かったです」とレース後は満面の笑みを浮かべた。相棒９号機は２連率５５％でエース機候補の一つ。前検から手応えをつかんでいた