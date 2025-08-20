阪神尼崎駅で女性のスカート内を盗撮したとして、小学校教諭の男が逮捕されました。盗撮の疑いで逮捕されたのは、兵庫県淡路市の小学校教諭・上条善男容疑者（47）です。上条容疑者は20日午後6時半ごろ、阪神尼崎駅のホームで女性のスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮した疑いがもたれています。警察によりますと、上条容疑者は野球観戦に向かう途中で、ホームで列車を待っている間に前に並んでいた女性のスカー