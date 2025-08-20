◆イースタン・リーグオイシックス４―１３巨人＝延長１０回＝（２０日・ハードオフ新潟）巨人が、イースタン・オイシックス戦の延長１０回に、打者１１人で６安打９得点を奪う猛攻を見せて大勝した。４―４の同点で迎えた１０回は無死一、二塁のタイブレークでスタート。巨人は先頭の三塚が三犠打を決めて１死二、三塁とし、浅野が決勝の左越え２点適時二塁打。その後もオコエ、中田、宇都宮、三塚の適時打が飛び出し、敵失