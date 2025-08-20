岐阜市役所が２０日、公式サイトを更新。第１０７回全国高等学校野球選手権大会の準決勝・県岐阜商対日大三高のパブリックビューイングを２１日に開催することを発表した。同サイトによると、開催場所は岐阜市役所１階市民交流スペースミンナト。会場は７時半からで、試合開始の８時から試合終了まで開催する。申し込みと費用は不要。先着順で１００席程度用意されている。柴橋正直岐阜市長もＸを更新し、パブリックビューイ