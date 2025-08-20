◇セ・リーグ広島4―7DeNA（2025年8月20日横浜）チームの敗戦の中で好調な助っ人が気を吐いた。2番・ファビアンが今季初の1試合5安打。初回1死で中前打を放ち、3回1死では左前打。5回には先頭打者として左翼スタンド中段への14号ソロを放った。7、9回にも安打を連ね「5安打は野球人生で初めて。毎打席、何とか塁に出てチームがどうやったら点を取れるかを考えている」と振り返った。打率は・2816でリーグ5位につけ