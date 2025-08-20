【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比34.94ドル安の4万4887.33ドルを付けた。7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）の議事要旨が公表されるのを前に投資家の様子見姿勢が強まり、持ち高調整や当面の利益確定を目的とした売り注文が優勢だった。