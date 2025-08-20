お笑いタレントのなかやまきんに君（46）が20日、ファストフード店の発表会に、たまご形のかぶりものを着用した姿で登場。たまご愛やネタ作りについて語りました。■「なかやまきんに君で〜す！パワ〜！」なかやまきんに君が登場したのは、『ケンタッキーフライドチキン「とろ〜り月見」シリーズ発表会」です。頭にたまごのかぶり物を着用して登場し、「ヤ〜！どうも〜やってまいりました！Chief Tamago Officerに就任いたし