◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）本拠地のみずほペイペイドームでは、この夏休み最後となった一戦を勝ちきった。これでチームの貯金は節目の30に到達。優勝マジックを点灯させてVへまっしぐらの阪神よりもお先に、両リーグ最速で大台に乗せた。最後を締めたのはもちろん、シーズン途中から新守護神となった杉山だ。3点リードの九回。6番デービスの2ランで1点差に詰め寄られたが、それもご愛嬌（あいき