◆ウエスタン・リーグソフトバンク3―4阪神（20日、タマスタ筑後）ソフトバンク2年目の廣荑隆太内野手（24）が課題克服のために新たな形を模索している。変えているのは打席でのタイミングの取り方だ。これまでは両脚を大きく広げ、左脚の小さいステップでタイミングを取っていた。ただ、現在は投手が投球モーションに入り始める前に左脚を右脚の方に引く形でタイミングを取っている。「直球に差し込まれることが