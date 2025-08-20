◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの中村晃外野手（35）が、代打で決勝打を放った。同点の7回1死二塁で登場し、勝ち越しの右越え適時二塁打をマークした。3試合ぶりにスタメンを外れた中村は、5回が終わった頃から準備を始めた。ベンチ裏でバットを振り、出番に向けて体を温める。7回表、味方の守備中、首脳陣から裏の攻撃で代打起用の可能性を伝えられた。「先頭が出て、（次打者が）バン