◆ソフトバンク5―4西武（20日、みずほペイペイドーム）天敵にまたひねられた。5位の西武は3連敗で今季ワーストの借金9。自力でのクライマックスシリーズ（CS）進出の可能性が消滅した。ソフトバンクの上沢には前回13日の対戦を含めて今季3戦3敗を喫していた。右肩違和感の西川を欠く打線は源田を1番、高松を2番にいずれも今季初起用するなど打線を組み替えた。それでも、つながらなかった。上沢の前に毎回の12三振を計上