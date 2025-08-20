Hey! Say! JUMPの山田涼介が20日、都内で行われた「Crazy Raccoon」加入発表記者会見に出席し、自身がプロゲームチーム「Crazy Raccoon」に参加することが発表された。山田は、自らの冠大会を「実現したい」と意気込むと、グループメンバーでゲーム好きの知念侑李と対決することを望んでいた。山田涼介山田が今回参加することになった「Crazy Raccoon」は、「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し日々