◇セ・リーグDeNA7―4広島（2025年8月20日横浜）DeNAの三森が汚名返上の快打を放った。0―0の2回1死二、三塁。大瀬良のフォークをバットの先で捉えてしぶとく中前に運んだ。先制の適時打に「いい場面だったし、なんとか前に飛ばして先制点を取れるようにと打席に入った」と振り返った。前日は1―1の8回無死一、二塁で送りバントに失敗。直後の9回に2点を勝ち越されて敗れた。お立ち台では「昨日バントミスをしたし