ポーランド国旗【ベルリン共同】ポーランド通信によると同国東部ルブリン近郊で20日未明、トウモロコシ畑に物体が落下し爆発した。国防省関係者らはポーランドのメディアに対し、ロシアがウクライナで使っている軍事用無人機が墜落した可能性が高いとの見方を示した。爆発で周辺に焼けた金属片などが散乱し住宅の窓ガラスが割れたが、負傷者はいない。ポーランド軍は隣国のウクライナやベラルーシからの領空侵犯は確認していな