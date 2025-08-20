「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが今季初めて４番に座った山口の２試合連続の本塁打となる決勝弾で快勝。連敗を２で止めた。同点で迎えた七回、２死二、三塁。山口はカウント２−２からの２番手・西垣の真ん中低めの１４３キロの変化球をとらえ、弾丸ライナーで左中間ラッキーゾーンに運ぶ４号３ラン。大歓声で迎えられ、ベンチでもみくちゃにされた。「球場暗くなって気づいたって感じで