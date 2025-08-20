警察によりますと、午後7時半ごろ、神戸市中央区のマンションで住民から「エレベーター内で男女がもめている。悲鳴が聞こえた」などと通報がありました。マンションの6階にあるエレベーターの前で、20代の女性が血を流して倒れているのを駆けつけた警察官が発見。病院に運ばれましたが、死亡が確認されたということです。通報した住民は「ナイフのようなものを男が持っているのを見た」などと話していて、警察は殺人事件として逃げ