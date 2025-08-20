気象台は、午後11時1分に、大雨警報（土砂災害）を七飯町、厚沢部町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・七飯町、厚沢部町に発表 20日23:01時点渡島、檜山地方では、21日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北斗市□大雨警報・土砂災害21日明け方にかけて警戒■七飯町□大雨警報【発表】・土砂災害21日明け方にかけて警戒■厚沢部町□大雨警報【発表】・土砂災害21日