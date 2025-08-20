スピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２０日、合宿を行っている北海道帯広市内で取材に応じた。来年のミラノ・コルティナ五輪に向け「淡々と今ある現状に対して何ができるか、毎日考えてやっている。自分の殻を破る事を毎日考えて取り組んでいる」と語った。今年３月に行われた世界距離別選手権では、１０００メートルで連覇。しかし、１５００メートルでは表彰台を逃した。現在でも、悔しさは残