「ＤｅＮＡ７−４広島」（２０日、横浜スタジアム）４位・広島が３位・ＤｅＮＡに敗戦した。ゲーム差は再び４差に拡大した。新井貴浩監督は劣勢でも４点を奪って反発した打線を評価した。以下、新井監督の主な一問一答。−先発・大瀬良が二回に５失点。「少しずつ甘く入ったのを逃してくれなかったという感じかな」−どこかで切れたら良かったが打者一巡の猛攻を浴びる結果に。「ちょっとビックイニングになってしま