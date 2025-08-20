次回 8月27日（水）よる10時に第8話を放送 當真あみ主演・日本テレビ系連続ドラマ『ちはやふる−めぐり−』（毎週水曜日よる10時放送）。青春ドラマの金字塔と称された映画『ちはやふる』シリーズの10年後が舞台で、令和の高校生たちの青春を描いている本作。本日8月20日（水）に放送した第7話では、藍沢めぐる（當真あみ）と、瑞沢高校の月浦凪（原菜乃華）の過去が明かされた。幼馴染で姉妹のように育っためぐると凪は、小