◆パ・リーグ日本ハム６―５オリックス（２０日・エスコンフィールド）オリックス・山岡泰輔投手が、敗戦の責任を背負った。２点差を追いついた直後の６回、２死満塁から清宮幸、石井に２者連続で押し出し四球。特に石井には１２球目の直球を見極められ「最後、勝負できなかった。力負け、粘り負けしました」と肩を落とした。２連投だったこの日は、２／３回を４２球。２１日はベンチを外れる可能性もありそうだが「投げる場