20日午後7時すぎ、神戸市内のマンションで、女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡しました。現場から男が立ち去ったということで、警察は、殺人事件として捜査しています。現場は神戸市中央区磯辺通にあるマンションで、午後7時半ごろ、マンションの住人から「エレベーター内で男女がもめている」と警察に通報がありました。警察が駆け付けると20代くらいの女性が、マンション6階のエレベーター前で血を流