2025年8月18日、台湾メディアの鏡報によると、台湾人作家の石牧民（シー・ムーミン）氏が劇場版「鬼滅の刃」無限城編を子連れで見るなと警告した。劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来が今月8日に台湾で公開された。興行収入は非常に好調で、映画のチケットは入手困難な状況になっている。記事によると、台湾人作家の石牧民氏は17日、自身のフェイスブックに「現在、劇場版『鬼滅の刃』が上映されているが、映画の年齢制