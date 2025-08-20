俳優の菅野美穂さん（47）と赤楚衛二さん（31）が20日、都内で開催された、映画『近畿地方のある場所について』の大ヒット御礼舞台挨拶に登壇。菅野さんが、“最近叫びそうになった瞬間”を明かしました。映画は、突然行方不明となった雑誌編集者の失踪事件を巡り、近畿地方の“ある場所”の謎に迫る物語です。イベントで、“最近叫びそうになった瞬間”について聞かれると、菅野さんは「けさ、5時15分くらいに、アサガオに水をあ