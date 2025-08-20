阪神・伊原陵人投手（２５）が２０日の中日戦（京セラ）で先発し、今季最多の１１１球を投げながらも６回７安打２失点で６敗目を喫した。スコアは１―２だっただけに、初回の２失点が悔やまれる内容だった。チームは敗れたものの、マジックを１つ減らして「２０」とした。試合後の左腕は「結局、今日も初回ですか先制点とられてチームに流れを持ってこれなかった。きょう勝てなかった全て」と悔しさをにじませた。初回だ