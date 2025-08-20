兵庫県議の丸尾牧氏＝6月、神戸市兵庫県の斎藤元彦知事の疑惑告発文書問題を検証する県議会の調査特別委員会（百条委員会）の委員を務めた丸尾牧県議が、自身がデマを広げたとするユーチューブの動画で社会的評価を低下させられたとして、運営する米グーグルに削除を求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日、請求を棄却した。林雅子裁判官は、動画は丸尾氏への否定的な印象を抱かせると認めたが、「デマ」とした情報の内容が具体