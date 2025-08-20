ソフトバンク５―４西武（パ・リーグ＝２０日）――ソフトバンクが３連勝で、貯金を３０に乗せた。同点の七回、代打・中村が適時二塁打を放ち、野村が２ランで続いた。西武は七回一死満塁の逸機が響き、３連敗。◇日本ハム６―５オリックス（パ・リーグ＝２０日）――日本ハムが競り勝ち、４連勝。同点とされた直後の六回に２者連続の押し出し四球で勝ち越し、継投で逃げ切った。オリックスは八回の好機を生かし切れなかった。