「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）楽天が痛恨の逆転負けを喫するも、試合後の三木監督は前向きな言葉で試合を振り返った。初回に黒川の先制打、四回には堀内の適時内野安打と２点を奪ったが、五回に先発・古謝が同点とされた。結果的に勝敗を分けた七回の攻防では、先頭の中島が左前打で出塁も、続く村林が相手の好捕に阻まれる形で二直の併殺プレーに倒れた。すると、直後には先頭の友杉の打球を