お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が20日放送のBSフジ「太田光のテレビの向こうで」(後9・00）に出演。自身が選挙特番でスペシャルキャスターを務めるにあたり、参考になった著書を明かした。ゲストと1対1でじっくりとトークを交わす同番組。この日は、ゲストのタレント・中山秀征が出版したビジネス書「気くばりのススメ」をテーマにトークを展開。1カ月で3万部超を売り上げたという話題の一冊だ。太田は「俺も読みま