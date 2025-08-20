◇セ・リーグ阪神1-2中日（2025年8月20日京セラD）先発の伊原は6回7安打2失点と粘投したが、6月8日以来、約2カ月ぶりの勝ち星はお預けとなった。「初回に先制点を取られて、チームに流れを持ってこられなかった。きょうも勝てなかったので、（それが）全てだと思います」初回は先頭から連打を浴びて、いきなり無死一、二塁とされた。続く岡林にも適時二塁打を許し、先制点を献上。1死二、三塁からボスラーに遊撃への内