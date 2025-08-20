実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が20日放送のABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演。ネット選挙が絶対に実現しない理由について、持論を展開する場面があった。「選挙」のテーマになると、ひろゆき氏は「結局選挙制度っていうのは、受かってる政治家が決めるので。もし選挙制度を変えたら落ちるかもしれないじゃないですか。だからネット選挙なんか、絶対通るはずないんですよ」とコメント。