気象台は、午後10時56分に、洪水警報を旭川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・旭川市に発表 20日22:56時点上川地方では、21日未明まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■旭川市□洪水警報【発表】21日未明にかけて警戒