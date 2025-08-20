能登半島地震などで打撃を受けた輪島塗を担う若手人材養成施設の整備に向け、官民や産地の代表が集う「基本構想策定委員会」（委員長・青柳正規石川県立美術館長）の最終会合が２０日、石川県輪島市であり、基本構想がまとまった。基本構想には、養成施設で輪島塗の専門技術に加えて商品開発についても指導することや、輪島を漆芸の聖地にするための魅力を発信すること、海外販路開拓を目指す取り組みなど、具体策が盛り込まれ