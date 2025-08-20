「ウエスタン、ソフトバンク３−４阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）阪神はソフトバンクに辛勝した。ネルソンが来日初先発。４四死球と制球を乱したが、３回２／３を２安打１失点でまとめた。打線は初回に渡辺の適時打で先制すると、三回にも再び渡辺が適時打で追加点を挙げた。五回は野口の適時打、七回は嶋村の適時打と要所で得点圏での強さを見せつけた。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−ネルソンが来