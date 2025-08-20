双子妊娠中のタレント・中川翔子が20日、自身のインスタグラムを更新。生成AIのgrokで双子の想像図を描いてもらったものの、名前がなかなか思い浮かばないことを嘆いた。「不眠すぎて完全に昼夜逆転！食欲魔人化！」と書き出した中川。大きなおなかが強調された写真を披露し、「ピンクパジャマだとまじで魔人ブウみたい」と自虐した。また、「grokに双子息子想像図を描いてみてもらいました」と双子男児の想像図を描いてもら