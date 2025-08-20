◇セ・リーグ阪神1-2中日（2025年8月20日京セラD）中日に惜敗も、阪神の藤川監督は好投した先発・伊原の投球内容を評価した。初回に2失点を奪われながらも尻上がりに調子を上げて6回まで追加点を与えず投げ切った姿に「良かったんじゃないですかね。良いところまで戻ってきたなと思いますね」と評価。6月8日以来となる6勝目こそ逃したものの「しっかり投げ切れた」と指揮官は次回につながる投球だったことを強調した。