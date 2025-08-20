【ワシントン共同】トランプ米大統領は20日、自身の交流サイト（SNS）で、米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事に辞任を要求した。住宅ローン不正を巡り、住宅金融局長がクック氏の捜査を司法省に求めたためとみられる。