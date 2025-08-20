「国税専門官」の仕事に関心をもってもらおうと、関東信越国税局はきょう、大学生らを対象にした税務調査の体験会を開きました。さいたま市できょう開かれたのは、「国税専門官」の仕事体験会です。大学生たちに仕事の魅力を知ってもらおうと、関東信越国税局が主催したもので、およそ120人が参加しました。学生たちが体験したのは「模擬税務調査」。個人経営のレストランから税務署に提出された確定申告の書類に隠された不正を学