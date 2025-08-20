◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-楽天(20日、ZOZOマリン)ロッテは7回、山口航輝選手が楽天・西垣雅矢投手から3ランホームランを放ち、勝ち越しに成功しました。2点ビハインドの5回、ロッテは先頭の宮崎竜成選手がセンターへヒットを放ち出塁すると、2死3塁とランナーを進め、2番・西川史礁選手が楽天先発の古謝樹投手の初球をセンターへ弾き返し1点を返すと、続く3番・寺地隆成選手にもヒットが飛び出し2対2の同点に追いつきます。ス