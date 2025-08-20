Hey! Say! JUMPの山田涼介が“LEO”として、プロゲームチーム「Crazy Raccoon」に加入することが決定。都内にて行われた加入発表記者会見に出席し、今後の活動についての展望を語った。【写真】プロゲームチーム「Crazy Raccoon」への電撃加入を発表した山田涼介“LEO”2018年4月に結成され、11の部門を展開し、「ゲーマーをかっこよく魅せる」ことをテーマにesportsの発展を目指し活動を行っている「Crazy Raccoon」。今回加