◇セ・リーグ阪神1-2中日（2025年8月20日京セラD）阪神の熊谷がこの夜も奮闘した。前日の1番から一転、この日は「8番・遊撃」で先発出場し2安打。2回先頭で左前打し、中野の左前適時打で生還。4回2死一塁でも左前打を放った。「1本出たので気持ちを楽にいけました」遊撃の守備でも8回1死一、二塁で高いバウンドのゴロを処理。「トスするよりも自分で（二塁ベースに）いった方がいいかな」と自ら二塁を踏んで一塁へ転送