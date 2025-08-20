◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―４広島（２０日・横浜）広島・ファビアンが来日初の１試合５安打と奮闘したが、勝利には結びつかなかった。初回に中前打を放つと、３回に左前打。５回先頭では左翼席中段に１４号ソロを運んだ。好投手の東から３打席連続の快音を慣らすと、７回と９回にも中前打。「５打数５安打は野球人生でも初めて。毎打席、ヒットだけではなく、何とか塁に出て、どうしたら点を取れるかを考えている」と暴