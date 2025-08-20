◇セ・リーグ阪神1-2中日（2025年8月20日京セラD）リフレッシュを経た近本が、再発進の安打を放った。1点劣勢の7回2死無走者の4打席目。カウント1―2から梅野のカーブを中前へはじき返した。前日19日に連続試合出場が180でストップして迎えた一戦。ベテラン大野の前に1打席目から二ゴロ、右飛、左飛に終わり「前回もいいところ投げられていた。なんとか粘って打てるようになりたいと思います」と反省の言葉が続いた。