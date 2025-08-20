◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―２中日（２０日・京セラドーム大阪）ベテランがまたしても連敗ストップに貢献した。中日・大野雄大投手が先発して、６回６安打１失点。チームトップタイの今季７勝目で、チームの連敗を４で止めた。２回まで１安打と好スタートを切った。３回２死三塁から中野に、１３１キロのカットボールを左前に運ばれて１点を返された。だが、４番・佐藤輝を３打数無安打に抑えるなど、４回以降は要所を締め