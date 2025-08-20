元外務省主任分析官で作家の佐藤優氏は２０日に自民党の鈴木宗男氏が主宰する「大地塾」で米ロ首脳会談について講演。その後、出席者からの質問を受けた。佐藤氏は今月６日に行った仮性動脈瘤手術の状態が安定したことを受けて１６日に退院。?戦友?宗男氏から熱い激励を受けた。質疑応答では出席者の１人から先の参議院選挙で１４議席を獲得した参政党に関して「お二人にお聞きします。選挙で参政党が台頭しました。参政党の