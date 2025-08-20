11人組グローバルボーイズグループ・INIが20日、ブランドアンバサダーを務めるライフスタイルブランドの発表会に登場。郄塚大夢さん（26）が、心が潤った瞬間を明かしました。INIが登場したのは、『＆be』の『ベースメイクリニューアル第2弾発表会』です。新商品の特徴にちなみ、“心が潤った瞬間”を聞かれた郄塚さん。フリップで“（メンバーの）豊凡がうちに遊びに来た！”と回答。「僕のおうちに最近豊凡が初めて